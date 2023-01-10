香港特區行政長官李家超今日（1月10日）出席行政會議前會見記者時表示，瞭解市民在高鐵出行方面的需求，正爭取在周日（1月15日）開通高鐵服務。

李家超表示，正與有關單位密切聯繫，在部署高鐵營運方面已有準備，包括高鐵口岸方面人手及高鐵的營運人員已進行培訓及預演。

香港特區運輸及物流局局長林世雄早前表示，廣深港高鐵停運三年，復運需時準備，但將不遲於1月15日恢復高鐵運作，除了前往原有的深圳北、廣州南站等站，西九龍站前往廣州東站的列車屆時也會開通。