高雄漢神2022年全年業績衝上270億，比2021年成長9.5％，交出亮眼成績單，尤其漢神百貨全年業績飆至127億元，對比去年成長15.8％，連續16年業績連續正成長，漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介指出，可以在疫情期間業績持續大幅成長的關鍵在於他們制訂強化商品結構的規畫與布局，以因應市場趨勢及大環境的改變。

漢神表示，除了本館頂級奢華品牌發揮獨特魅力，成功帶動全年業績成長外，漢神巨蛋自去年起全館改裝，特別在1樓引進49家化妝品專櫃，成功打造全台最齊全的美妝品牌天地，其中包括高雄獨家的精品美妝與奢華護膚品牌、多家精緻的化妝品旗艦大店等。

而在精品改裝的部份，包括精品升級為旗艦大店以及全台首創的夢幻精品女鞋區等，也讓消費者十分驚豔。雖然去年因改裝停業，減少營業額，但漢神巨蛋最終仍達成143億元年度營業額，較前年成長4.5％，而今年漢神巨蛋5500坪大規模改裝即將完成，業績成長後勢可期。

漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧表示，改裝後的漢神巨蛋湧入更多年輕消費者選購精品，不少年輕族群對於精品消費力與鑑賞力不容小覷，而漢神巨蛋改裝後新潮、流行還帶有趣味感的國際精品，也將吸引這些消費族群。