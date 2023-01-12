隨著國內綠電的供給和需求逐漸放大，售電業者要如何取得足夠且穩定的綠電提供企業用戶購買，成為當前重要課題。雲豹能源(6869)旗下售電業子公司天能綠電為更安全有保障之綠電交易，今(12)日與永豐銀行共同舉辦「綠電電費信託簽約儀式」，導入綠電電費信託機制，提高金流安全，讓終端用戶所採購之綠電電費進入信託專戶，提升發電業、售電業及購電用戶間的購電或轉售的安全性。

天能綠電主要負責整合母公司雲豹能源、以及再生能源發電業者所開發之綠電，並進行轉供售電，除提供用電企業多樣化的再生能源選擇，打造發電售電一條龍能源服務，也助發電業者轉供交易，提升案場發電收益。

從2021年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約用電企業之用電場所近百處。售電簽約年限不乏有2年、5年、10年甚至20年，所簽約之購售電客戶有美光半導體、電動機車大廠GOGORO及玉山銀行等企業，轉供總度數超過8億度綠電，超過台灣2021年整體綠電轉供量7.5億度。目前天能綠電簽約合作簽約供電之案場累計超過100MW。此次，天能綠電透過與永豐銀行合作之電費信託機制，將有助於天能綠電與發電業者之供電合作，降低綠電交易金流風險。

天能綠電在母公司雲豹能源提供其充足的多元綠電供應下，協助各領域企業綠電轉供，並持續提供更完善及更充足的購售電服務，透過綠電電費信託機制，不僅滿足綠電用戶的需求，同時降低發電業對於電費收入之風險，為綠電用戶及發電業者創造雙贏格局。