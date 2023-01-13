消息面：

1.美國眾議院周四以331票贊成、97票反對的壓倒性多數通過一項法案，將限制美國戰略儲油SPR的任何石油產品賣給與「中國共產黨擁有、控制或影響的任何實體」。該法案由眾院能源暨商業委員會（House Committee on Energy and Commerce）主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）提出。羅傑斯在表決前表示，美國戰略儲油是為了因應颶風等自然災害所造成能源供應中斷，出於政治目的耗盡美國的戰略儲油，將對美國國家安全構成重大威脅。

2.路透援引消息人士報導，美國總統拜登近期內將與日本和荷蘭兩國的領袖會面，商討聯手限制對中國的晶片生產設備出口，但料將不會立刻取得決議。消息人士表示，拜登周五將與日本首相岸田文雄會面，下周二則將會晤荷蘭首相呂特（Mark Rutte），

3.根據蘋果申報的文件，應執行長庫克本人的要求和回應投資人的意見，庫克今年薪酬將大減逾4成，預估為4900萬美元。

4.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周四表示，全球最大經濟體美國可能實現軟著陸，如果真的陷入技術性衰退，也會出現「溫和」的衰退。她並表示，對全球經濟而言，2023年將是又一個「艱難的一年」，通膨仍將頑固，但她認為對油價飆漲的擔憂沒有成為現實，而勞動力市場仍然強勁，除非有意外，否則IMF不會再像去年那樣連番調降全球經濟成長預測。IMF預估今年全球成長2.7%。

5.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）哈克表示，今年聯準會將再升息幾次，但一次調升75個基點的時期已經結束，他並表示單次升息幅度縮小至25個基點是合適之舉。

6.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，最新公布的數據反映通膨正邁向正確的方向，情況令人振奮，但聯準會仍應盡快將基準利率提高至5%以上，以確保通膨得到控制。

7.里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，通膨升勢放緩，聯準會應可放緩升息步伐，但仍需繼續升息，不宜過早宣布戰勝通膨，他傾向於支持速度放慢、過程拉長，而最終利率可能高於預期的升息路徑。

8.美國去年12月美國消費者物價指數（CPI）符合市場預期。勞工部公布，12月CPI月減0.1%，較11月的月漲0.1%放緩，且為該數據兩年半以來首次較上月下滑。與前年同期相比，12月CPI上漲6.5%，較11月的年漲7.1%放緩，為連續第6個月降溫，並創下2021年10月以來新低。排除食品和能源價格之核心CPI月漲0.3%、年漲5.7%，核心年通膨率創下2021年12月以來新低。其中，汽油價格月跌9.4%，燃油價格重挫16.6%，創下1990年2月以來最大跌幅，是整體通膨進一步回落的主要原因。雖然商品通膨跌至2021年2月來新低，但服務通膨飆升至1982年9月來新高，其中，租金較11月上漲0.8%。

9.美國勞工部公布，上周（截至1月7日）初次請領失業給付人數周減1000人，為20.5萬人，少於市場預期的21.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.25萬人，周減1750人。截至去年12月31日止當周，持續請領失業金人數周減6.3萬人，為163.4萬人，亦少於市場預期的171萬人。

10.投資人預期聯準會將放緩升息步伐，周四美元與美國債息下跌。美國10年期公債殖利率跌12.9個基點，報3.427%。對利率敏感的2年期債息下跌10個基點，報4.109%。美元指數尾盤跌0.87%，盤中一度跌近1.1%，報102.07，創下6月初以來新低。歐元漲0.89%，報1.0851美元，盤中一度漲1.02%，報1.0867美元，創下去年4月來新高。

11.周四紐約期油收漲98美分或1.26%，為每桶78.39美元，連漲第6日，盤中一度漲2.26%，站上79.16美元。布蘭特期油收漲1.36美元或1.64%，報每桶84.03美元。全球經濟前景好轉，以及歐盟將自2月5日起對俄羅斯海運石油實施嚴厲制裁，以及美元走軟，都給油價帶來提振。高盛表示，如果中國和其他亞洲地區全面重啟經濟，第三季布蘭特期油價格將上看每桶110美元。摩根士丹利表示，受到中國重啟經濟等因素影響，全球原油供應會在下半年轉趨緊俏，到今年底布蘭特期油將上看110美元。

12.受美元走軟激勵，周四紐約期金收漲19.9美元或1.04%，報每盎司1898.8美元，盤中一度站上1906.5美元，衝破1900美元大關，並創下去年5月來新高。