加拿大英屬哥倫比亞省一名遠距工作的女會計貝斯（Karlee Besse），聲稱去年遭到無故解雇，將前東家告上法院，未料卻被公司反告「謊報工時」。最終法院駁回貝斯無故解雇的索賠，並令她向公司支付2459.89加元（約5.5萬台幣）的賠償。

衛報報導，貝斯2022年聲稱去年遭到不當解雇，要求公司支付含工資和資遣費等，總計5000加元（約11.3萬台幣）的賠償金，但公司Reach CPA告訴法院，貝斯登入50多小時的工時中，並沒有實際在工作。

Reach CPA表示，當他們發現貝斯工作進度嚴重落後以後，在其筆記型電腦安裝一個名為TimeCamp的追蹤軟體，能夠紀錄員工開啟文件的時間，以及如何使用。報導指出，越來越多公司順應遠距作業潮流採取這樣的策略。

幾個禮拜後，Reach CPA便發現貝斯的工時與軟體紀錄有誤。

儘管貝斯質疑，軟體可能難以區分工作和個人使用時間，但Reach CPA實際操作TimeCamp，是如何精準分辨兩者之間的差異，能夠將工作時間與播放電影、節目等活動分開。

貝斯辯稱，她花很久的時間處理「列印出來的文件」，但又被Reach CPA反駁，指軟體也會記錄文件列印，所有列印工作都會記錄到軟體中，但貝斯的電腦卻沒有任何紀錄。

最後法官裁定駁回貝斯不當解雇的索賠，並要求她向公司賠償「時間盜竊」的工資，以及來自公司的部分預付款，總計2459.89加元（約5.5萬台幣）。