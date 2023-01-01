美國企業預料經濟衰退可能不久後來臨，紛紛加緊向客戶收款的腳步，並且積極保留現金在手，以避免未來必須認列呆帳的潛在財務衝擊。

隨著聯準會（Fed）調升利率，過去一年美國企業財務長致力維持營運資金，包括從公司業務擠出更多現金、減少對融資的依賴，增加利息較高的銀行帳戶存款。這些企業大掌櫃們同時更多聚焦於應收帳款，以便2023年經濟陷入衰退時，能提高向客戶收款的機率。

企業顧問表示，為了吸引顧客早一點付款，一些公司提供了提前支付的優惠折扣，或是協商較短的帳單周期。顧問與企業高層指出，另一些企業（尤其是軟體業）正為了財務拮据的客戶而延長付款期限，並且回顧前一次衰退時客戶陷入困境的初期警訊，藉此預先作好準備。

標普資料指出，截至去年12月20日止，標普500指數已公布第三季財報的445家企業中，應收帳款週轉天數（Days sales outstanding，DSO）的平均值約達55.9天，與一年前相近，低於2020年（疫情爆發首年）的59.5天，但略高於2019年的55.8天。DSO為評估企業收到客戶款項所需時間的指標。

顧問公司Hackett Group高層波多（Istvan Bodo）表示，美企財務高層近月就公司的信用政策進行更多審查，並研究自家與對手廠商的支付規則，透過與客戶協商或提供優惠條件試圖縮減付款期限。

波多指出，在通膨的環境裡，一家公司等待收款的時間拖愈久，耗費的成本就愈多。

眼前的經濟壓力與疫情期間截然不同，在經歷過去兩年供應鏈打結後，企業如今面臨高通膨和高庫存的挑戰。

軟體業財務高層指出，一些商用軟體客戶都提出要求，希望能放寬付款時間。Everbridge財務長布里克利（Patrick Brickley）在11月8日法說會上曾提到有些客戶要求延長付款期限，「這與我們的服務無關，而是與宏觀經濟有關」。