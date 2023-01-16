台股農曆年封關前臨去送秋波，由大型權值股帶動，激勵加權指數瞄準收復「萬五」關卡，中信投顧看好部分權值股發揮優勢，台達電（2308）2023年成長動能無虞，電動車事業目標轉虧為盈，給予「增加持股」投資評等，推測未來12個月合理股價由288元，升至325元。

台達電2022年第四季營收符合預期，投顧法人估計2023年營收成長12％，電動車與伺服器電源扮演成長關鍵，工業自動化營運回溫，加上評價面偏低，股價修正後更具吸引力。

中信投顧說明，台達電2023年營運有三大利多：一、雲端伺服器電源受惠三高（高瓦、高密、高效）趨勢，帶動出貨與單位售價提升，2023年預期有20％～30％成長；二、電動車業務2022年營業額約7億～8億美元，2023年挑戰10億美元，占整體營收比重將達高個位數，可望轉虧為盈；三、工業自動化部門隨大陸解封，營運可望穩健回溫，公司內部設定高成長目標，帶動整體獲利表現向上。