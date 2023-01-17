台北市大安區的精華地段上，有百餘戶電信員工勞工住宅，屋齡已超過60年，住戶想要進行都更，因為當年交屋時爆發823砲戰，而未登記房屋所有權，一度因為沒有所有權狀，一度受阻；沒想到所有權問題解決後，卻因為外傳該處為「宿舍」、「產權爭議」，導致建商卻步。由當地住戶組成的「台北電信勞工住宅聯誼會」無奈，日前在社區外拉起布條，並對外澄清說「我們的房子是買來的，屬於私人財產，產權沒有爭議，也不是宿舍。」

「台北電信勞工住宅聯誼會」總幹事黃博洋說，這片住宅當年是由電信局（中華電信前身）興建勞工住宅，將地上物出售給員工，共分三批興建，最後一批在1958年完工，沒想到完工交屋後，當年就遇上823砲戰，風雨飄搖之際，電信局遲遲未將房屋所有權狀交給住戶。黃博洋說，根據他先父描述，當年有人鼓氣勇氣詢問何時發放權狀，得到回應是「當前要務應是共赴國難」，不予處理。

電信勞工住宅位在台北市通化街的中華電信服務中心附近，早年是地勢較低的農田，現在已屬於市中心精華地段。（圖／黃耀徵攝）

住戶林先生說，他的父親是東京帝國大學畢業，學歷高又比較會講話，聽父親說，當時自己代表購屋員工與電信局交涉，結果遭到上司訓斥，並對父親說，「再找麻煩就把你調到高雄」，之前就再也沒人敢提起房屋所有權狀的事。

黃博洋說，電信局員工當時月薪500多元台幣，以他家為例，總價為7萬5千多元，除了登記的時候先繳交1000元作為頭期款外，其餘的以15%的利息分期付款，每個月從薪水裡扣100多元。他說，父親在婚後購買勞工住宅，第一次有了自己的新家，不久後他也在這個家中出生，他說，「這個房價在現在看起來很便宜，但父親說當時很多人連1000塊都要到處去借，才湊得出來。」

住戶王先生說，以前這邊叫做「埤心」，是一處地勢較低的地方，而且附近都是農地，所以當年地價相對便宜，但也因此容易淹水，過去住戶常飽受水災之苦，好不容易近年來排水系統完善，再也沒有淹水。話雖如此，但黃博洋說，這批勞工住宅屋齡已有65年，雖然據說當初是用美援的水泥作為材料，打造得相當堅固，但畢竟年代久遠，難免有漏水、管路不通、電線損壞的情況，不僅造成生活不便，也有公安疑慮，住戶們當然想要進行都更。

住戶指出，電信局長官因為發生823砲戰，以「國難當前」為由，未發給購屋者房屋權狀。圖為炮戰期間，國軍運輸機在金門尚義機場被共軍炮火擊中。（圖／報系資料照）

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