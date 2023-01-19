農曆新年即將到來，按照傳統習俗，長輩會在吃完年夜飯後發紅包給小朋友，但不少人小時候都有紅包被父母拿去「保管」的經驗。大陸一名父親長期以保管名義，拿走雙胞胎兒女的壓歲錢共1萬6800元人民幣（約新台幣7.5萬），兒女多次討要不成，竟一氣之下將父親告上法庭，最後法院判決要父親儘快返還全數壓歲錢。

根據《中新網》報導，江蘇省邳州市一名周姓男子和吳姓女子結婚後，生下一對雙胞胎，並在夫妻離婚後交由吳女撫養。2020年1月26日，周男以保管的名義，拿走雙胞胎多達1萬6800元人民幣的壓歲錢，後來雙胞胎多次向父親要回壓歲錢，他卻用各種理由不斷推託，2個孩子一氣之下只好將父親告上法庭，要求對方返還「被保管」的壓歲錢。

當地法院審理後，認為長輩在春節期間按照民俗給予的壓歲錢，符合法律中規定的「贈予行為」，因此壓歲錢屬於雙胞胎合法的個人財產，且他們是經母親同意，向周男討要壓歲錢，因此法院判定，周男已侵犯到雙胞胎的合法權益，必須在15日內將壓歲錢全數返還。

新聞曝光後，網友們都嘖嘖稱奇，紛紛留言，「這個父親是有多缺錢，都離了還拿走孩子的壓歲錢」、「離婚了跟著媽媽，要保管也是媽媽保管啊」、「都離婚了，居然還去搶小孩壓歲錢」、「連13歲孩子都懂得拿起法律武器保護自己的壓歲錢」、「2個孩子都跟著媽媽，爸爸就沒有任何權利干涉孩子的財產」。