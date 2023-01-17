台股虎年封關倒數，（16）日指數持續上攻，PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，上週的美國CPI數據以及晶圓龍頭大廠法說釋出的訊息，對於市場多頭不啻為吃下定心丸，且在基期的帶動下，預料美國CPI在未來1、2個月有望持續下降，配合美股評價面落底後開始展開彈升行情，外資對台股年迄今站在買方居多，帶動台股指數今日持續上漲，並未明顯受到虎年封關的長假不確定因素影響。

廖炳焜指出，從技術面來看，美股中道瓊指數已率先回升至年線之上，費城半導體指數、S&P500指數也持續向年線位置挺進，偏多態勢持續，雖然目前已進入美國超級財報週，在台股春節封關期間包括Netflix、微軟、特斯拉、IBM、德州儀器、Intel等重量級龍頭股都將公布財報，可能引發市場震盪，但因為美股走勢相對強勢，資金有望跟進反映。廖炳焜認為，從年初以來外資對台股轉為買超態勢，推動台股指數展開紅包行情，預料台股虎年可望順利封關。目前加權指數本益比從10倍低檔回升至13.9倍，仍低於長期平均，搭配2022年台股上市公司盈餘大幅成長，提高企業配發股息意願，帶動台股殖利率達到將近5％的水準，在亞股中名列前茅，有助於持續吸引國際資金在金兔年開紅盤後回補卡位。