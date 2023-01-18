日經18日開高後，指數就一直在平盤以上游走。不過，在日本央行近午時宣布，維持目前利率不變下，日經午盤一開便立刻上揚2.3%，氣勢如虹下，日經收26,791.12點，大漲652.44點或2.5%。東證收1,934.93點，漲32.04點或1.68%。

日本央行18日並沒有驚人之舉，現階段實施的超低政策利率沒變。同時，上個月下旬放寬的公債殖利率控制曲線上限，還是一樣是0.5%。也就是，維持目前YCC（殖利率曲線控制）政策不變，短期利率設為負0.1%，長天期10年期公債殖利率則在零左右。

分析師認為，日本央行沒有如外界先前預測般有變動政策利率的可能，是因為才剛放寬殖利率上限不到一個月而已，再加上行長在4月初就要換新人上任，目前在看守階段。不過，日本物價居高不下，央行應該想想要如何來壓低通膨。

權值股中，醫療設備製造業者泰爾茂飆漲6.35%，中外製藥狂漲5.26%，空調製造商大金工業大漲3.3%。另外在黑翻紅個股方面，快時尚成衣大廠迅銷大漲2.74%，晶片機台設備廠東京威力科創也收漲1.71%。不過，由於政策利率不變，缺乏利多下，三菱日聯金融跌0.79%，三井住友金融也跌0.22%。