大陸國務院總理李克強28日主持召開國務院常務會議，他在會上表示，要加速消費恢復，使其成為經濟主拉動力，同時要促進外貿外資保穩提質。

央視報導，李克強要求，要推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。會議指出，要針對需求不足的突出矛盾，推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。

會議提到，一是推動擴消費政策全面落地，合理增加消費信貸，組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復。二是堅持對外開放基本國策，繼續推出實際舉措，努力穩定外貿。支援企業參加國內外展會，落實出口退稅、信貸、信保等政策，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，合理擴大進口。三是積極吸引外資。推動新版鼓勵外商投資產業目錄加快落地，支援地方招商引資，落實便利人員跨境往來措施，推動外資重大項目加快落地。

會議還指出，深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動重大專案建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行的增值稅減免等政策。依法保護民營企業權益。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速復工復產。