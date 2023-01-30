路透報導，豐田汽車（Toyota Motor）周一（30日）表示，2022年共計銷售1,050萬輛車，連續3年位居全球車廠冠軍。

豐田全球銷量計入Hino Motors、Daihatsu等品牌，海外汽車銷量寫下860萬輛的新高紀錄，成功抵銷國內市場的衰退，後者銷量縮減9.6％至190萬輛。

緊追在後的是福斯（Volkswagen），本月稍早曾公布去年銷量830萬輛，創逾十年最低，歸因於中國防疫封城以及烏克蘭戰爭打亂供應鏈。