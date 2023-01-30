公路總局中壢工務段養路士林志順2016年來利用職務之便，向天然氣公司索取勞務費，索賄成功後才核發挖掘公路許可證，6年來索賄金額達125萬餘元，新北地院依違反貪汙治罪條例，判處林男2年10月徒刑，褫奪公權1年，全案可上訴。

林男2021年被檢舉收賄，同年8月被檢調搜索約談，檢調發現，林男負責中壢工務段管轄道路的路證申請作業，身兼審核者，他2016年得知欣桃天然氣公司要施作瓦斯管線埋設工程，需要大量路證後就開始向業者索賄。

判決指出，林男6年來向天然氣公司索取現金119萬2500元、債權6萬3000元，林男雖坦承有收受現金，但否認取得債權的罪名，林男律師辯稱，林男雖有與天然氣公司人員有約定債權，不過未收到款項，後續也同意拋棄債權，因此未收到實際利益，並未構成貪汙治罪條例。

相關證人指出，林男每件路證申請案都會收取3500元費用，後續要求林男提供發票請款，林男卻拿不出，因此申請路證的錢就一直累積，林男每過一陣子就會問何時把錢給他。合議庭認為，林男卻時取得債權獲得不法利益，縱使天然氣公司未實際交付現金，也無礙於構成貪汙治罪條例，因此不採信林男律師說詞。

合議庭指出，林男索賄時間長，犯罪所得逾百萬，嚴重破壞人民對申請路證處理的信賴，顯見其非一時失慮或偶發，就犯罪情節而言，難認極其輕微，不過，考量林男偵訊時坦承犯行，且已繳交全數犯罪所得，符合減刑要件，因此判處2年10月徒刑，全案可上訴。