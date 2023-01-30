中市龍井區3座圖書館汰舊空調設備，並建置RFID設備，讓民眾快速借書、零接觸使用自助借還書機 。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市龍井圖書館已有40年歷史，台中市政府編列730萬元經費，將於2月1日起進行建物耐震補強工程，並優化閱讀空間。台中市文化局長陳佳君30日表示，預計今年9月間完工，在施工期間，以龍井區公所提供的場地設置「圖書館臨時服務處」，閱讀服務不會中斷，此外，民眾也可就近使用龍井山頂及龍井龍津圖書館。

陳佳君表示，台中市推動圖書館的新建和優化工程，去年購書經費倍增至1億元，經爭取台灣電力公司補助340萬元及市府編列48萬元，已進行龍井3座圖書館汰舊空調設備工程及建置RFID（無線射頻識別系統）自動化設備；台中市府並編列730萬元經費將展開龍井圖書館建物耐震補強工程。

文化局指出，龍井圖書館耐震補強工程除強化建築物的整體結構安全外，將同步優化1樓閱讀空間，設置親子廁所和哺集乳室，將自今年2月1日施工，預計9月間完工。

台中市立圖書館指出，為讓施工期間服務不中斷，以龍井區公所提供龍井區沙田路四段255號場地，設置「圖書館臨時服務處」持續提供服務，民眾也可就近利用龍井山頂及龍井龍津圖書館。

中市圖表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）節能減碳目標，龍井區的3座圖書館汰舊空調設備，並建置RFID設備，讓民眾能快速、零接觸使用自助借還書機及手機借書APP等，在後疫情時代，透過智能資訊設備服務，減少人與物的接觸，讓民眾更能安心享受閱讀。

此外，中市圖「2023多元閱讀繽紛季」活動將持續到3月底，2月1日起各圖書館同步辦理「做伙來讀冊書展」及「母語說故事」等活動。