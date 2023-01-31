合一治糖尿病足傷口潰瘍新藥「速必一」(Fespixon)，今日通過新加坡HSA(健康科學局)的藥品審核，這是合一依據台灣藥品製售證明(CCP)申請市場准入進軍東南亞市場的首個成功案例。
合一糖足傷口潰瘍新藥「速必一」，2021年初取得藥證並在台灣開賣，並在當年底取得澳門「進口傳統藥物預先許可」。
合一積極拓展東能亞市場，據台灣藥品製售證明(CCP)申請市場准入，首階段先以星、馬、泰等國為主，第二階段目標是鎖定印尼及與印度和越、菲等國。
合一(4743)糖足傷口潰瘍新藥今(31)日通過新加坡藥品審核，盤中股價急拉，收在269元，上漲7.39%。
合一治糖尿病足傷口潰瘍新藥「速必一」(Fespixon)，今日通過新加坡HSA(健康科學局)的藥品審核，這是合一依據台灣藥品製售證明(CCP)申請市場准入進軍東南亞市場的首個成功案例。
合一糖足傷口潰瘍新藥「速必一」，2021年初取得藥證並在台灣開賣，並在當年底取得澳門「進口傳統藥物預先許可」。
合一積極拓展東能亞市場，據台灣藥品製售證明(CCP)申請市場准入，首階段先以星、馬、泰等國為主，第二階段目標是鎖定印尼及與印度和越、菲等國。
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