周二南韓KOSPI指數收盤跌25.39點或1.04%，為2425.08點，為連續第二個交易日下跌，而更早的交易日則呈現連五漲。
周二交易量為溫和的6.06億股，價值10.15兆韓元(約82億美元)。
外資淨賣4849億韓元；機構投資人和散戶則淨買4750億韓元。
市場預計聯準會將減緩升息腳步，加息25點，利率來到4.5%至4.75%新區間。
分析人士指出，投資人正在等待聯準會官員對未來政策走向提出評論，以及美國在周五公布的就業報告，為他們的投資組合重提供線索。
首爾股市大多數板塊都下跌。
領頭羊三星電子財報不優，股價下跌3.6%，報6.1萬韓元。SK海力士也跌2.4%，報8.85萬韓元。
現代汽車跌1.8%，報16.7萬韓元。主要煉油廠SK創新跌1%，報16.2萬韓元。
主要上漲的股票有，化妝品公司AmorePacific升0.6%；汽車電池製造商LG Energy Solution升2.2%；韓國唯一的飛機製造商韓國航空宇宙產業上漲0.8%。
韓元兌美元下跌，為1美元兌1231.9韓元。
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