力成董事長蔡篤恭表示，因為全球通膨、俄烏戰爭、美中對抗、各國升息、及兩岸緊張局勢的影響，半導體產業復甦緩慢，延長了庫存調整時程，業界普遍認為景氣要下半年才會好轉。力成去年營收及每股盈餘微幅成長，今年第一季是傳統淡季，會是最艱困的一季，之後營收將呈現逐季成長趨勢。

蔡篤恭表示，力成集團為因應此嚴厲的挑戰，除停止產能擴充、縮減資本支出金額外，將嚴格控管成本，加速高階邏輯產品的認證及生產，並將鑒請董事會與股東會核議配息參考往年水準以感謝股東長期的支持。

力成去年第四季合併營收季減14.1％達184.03億元，較前年同期減少17.9％，毛利率季減2.2個百分點達17.2％，較前年同期下滑6.2個百分點，營業利益季減25.1％達21.25億元，較前年同期減少45.7％，歸屬母公司稅後純益季減43.7％達13.49億元，較前年同期減少46.0％，每股純益1.81元。

力成去年合併營收839.27億元，較前年微增0.2％，平均毛利率年減2.3個百分點達20.7％，營業利益124.48億元，較前年減少14.3％，受惠於新台幣貶值挹注匯兌收益等業外收入，歸屬母公司稅後純益86.87億元，較前年減少2.4％，每股純益11.60元。