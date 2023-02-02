經濟部長王美花今天表示，國際投資環境逐漸複雜，已不能只考慮經濟效益。而在投資台灣三大方案實施下，帶動整個供應鏈中下游的投資。雖然兩岸和平穩定仍是能否吸引外資的重要因素，但國際經貿秩序已有不同考量，鼓勵台商採取不同布局方式。同時，政府也對廠商群聚加碼輔導，以推動產業升級轉型。

海基會2日上午在台北舉行2023大陸台商春節聯誼活動，王美花說，過往投資考慮的就是投資效益問題，但現在投資變得非常複雜，要到全球去布局，考慮的要素已有很大的改變。所以，不管是到國外或者回國投資，甚至是新南向或投資歐美，經濟部都願意做最大的服務。

接續海基會代理董事長許勝雄說法，王美花強調，「投資台灣三大方案」已再延長3年，近年投資迄今已經超過1.9兆元。一開始絕大部分的金額確實是在大陸的台商回台投資，但是到現在，整個供應鏈帶動、從中游甚至到下游的國內廠商投資是不斷新增。

王美花指出，台灣產業型態越來越穩固，特別是最近的投資案主要反映在電動車及5G通訊等相關供應鏈，相關投資在增加當中，這也是新的國際局勢。經濟部當然最希望兩岸和平穩定，因為這不管是在台灣及在全世界，都是評估是否持續加碼投資台灣、吸引外資來台的非常重要因素。當然希望這是一個持續的發展。

王美花話鋒一轉說，但是，在國際的經貿上，有一些商品要賣到全世界的時候，可能「要考慮的點」又更複雜，例如在國際經貿秩序上，供應鏈會詢問「這些商品是在哪裡生產的」。所以，當各位廠商在需要持續加碼投資或分散布局時，經濟部非常樂意協助大家。而這樣的改變都會增加相關的成本，或是要重新適應新的環境。

王美花說，再者，不論是在中國大陸或其他國家，相關的環保法規及減碳要求都在快速且持續地增加。我們在國際上要立足，便要在這個部分加大力道，所以國內對於廠商的群聚，不管是輔導、補助也好，都是我們在加碼的對象。

王美花提出，政府今年度也有非常多的計畫，希望對國內不同的產業別做相關輔導，甚至加碼輔助，而這要看特別條例裡面相關輔助產業升級轉型的內容能否通過。若通過，政府就有額外的金額，可以在既有的經費之下，能做的範圍更大、項目更多。