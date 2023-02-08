台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台塑企業長期積極落實節能減碳，目標2050年達到碳中和，台塑新智能自去年成立以來，傾全力整合集團上中下游資源以發揮最佳綜效，並持續向外拓展新興市場、引進卓越技術；此次投資成大微藻碳捕捉，擴大台塑新智能的綠色經濟布局，更希望透過實質的產學合作，鼓勵學術界以創新前瞻角度，攜手為台灣加速達到碳中和。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，碳捕捉技術為新能源事業重要版圖，養殖一公噸微藻可吸收兩公噸二氧化碳，固碳效率遠高於陸生植物，可直接設在工廠煙道吸收廢氣，也能去除廢水中的氨氮、重金屬等汙染物，後續藻體則再利用為生質燃料，整體過程有效削減溫室氣體且落實循環再利用，目前已收到國內石化大廠處理工業廢水的訂單，相關技術成熟且商機龐大，將成為台塑新智能減碳事業一大推力。

有鑑於微藻營養成分高，還可投入有機農業種植，包括開發畜牧水產飼料添加劑，實際使用後的養蝦存活率從一成大幅提升至五成以上，近年研製生物液態肥料也用於各種葉菜瓜果。台塑新智能將與成大開發微藻基因資源庫，對不同微藻進行物種鑑定，以及蛋白質組成、抗氧化能力等分析測定，擴充更多元的應用技術。