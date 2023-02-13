上市營建股日勝生（2547）今（13）日公布董事會最新決議的2023年營運計畫，近年將重押循環經濟事業，旗下的日鼎水務公司，最大亮點之一桃園再生水BTO案第一期計畫，將預計在2025年完工，加入貢獻業績的行列。

日勝生董事會正式決議今年營運計畫，其中，每年挹注穩定營收和收益的循環經濟事業日鼎水務，2022年用戶接管戶數約達12.7萬戶，每日可處理污水量10萬噸，其中每日可提供3萬噸回收水，約當12座奧運泳池水量，供大桃園工業區使用，同時歡迎民眾取用。

另外，負責運營桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫的寶鼎再生水，於2022年11月開工，目前正進行地質鑽探與地球物理探勘，並規劃原有景觀喬木移植及土方篩選作業。預計於2024年下半年，每日可啟始運送約1萬噸再生水至中油桃園煉油廠。

該BTO計畫第一期，預估於2025年興建完成，每日規畫提供4萬公噸以上再生水，並建造輸水管線約29.92公里，以供應觀音工業區及南亞塑膠錦興廠作為循環利用之新興水源。

另外康養樂齡事業，日勝生也積極布局新北市的中和和三芝。其中三芝指標案「日初不老莊園」1期，規劃套房（15、18坪） 與2人房（27坪），並結合樂陶居康養服務，因供不應求釋出保留戶，可售戶數增至520戶，已全數售罄，並保留2戶作為長期經營服務據點。

而接續推出三芝「日初不老莊園」2期，產品定位為休閒樂齡住宅，規劃130多戶套房（15 坪）、1～2人房（27、33坪）住居，延續樂陶居服務，目前銷售已近四成，計畫於2025年底完工。

三芝「日初不老莊園」2除了在園區內導入UWB系統，以緊急定位住戶室外求救位置，室內臥房客廳與浴廁也設置緊急壓扣。

為提供節能兼具清靜住居，除建築牆內外層施作隔熱砂漿，客廳與臥房地板並加裝隔音墊，以降低樓板衝擊音。同時運用氣密窗加節能玻璃，有效隔熱及抗紫外線，屋頂則設計太陽能發電系統，供應公共部分電力有效節能。

另外日勝生今年推案重點之一，是台北市大安區危老重建大案「僑安新村危老重建案」，基地面積約1,038坪，已於2022年第3季開工，設計為地上24層與地下4層的SRC綠建築，計畫於2027年上半年完工。

另外近年得標的台中綠捷聯開案文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，目前進行都市設計審查作業，預計於2024年開工。

而受矚目的故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程，已於2022年10月簽約，並於2022年11月開工，建設期程預估2年。