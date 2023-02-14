元利建設標下北市信義計畫區「最貴停車場」D3土地，攜手四季酒店集團打造全台首家四季酒店。四季酒店集團今日亦首次來台公開亮相，表示憑藉優越的地點及世界級合作夥伴，絕對有信心打造讓台灣居民和國際旅客都喜歡的頂級享受。

身兼全聯實業董事長的元利建設總裁林敏雄表示，四季酒店是國際認可的全球頂級酒店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定能成為台灣第一的頂級酒店，提升台灣國際能見度。

目前正在興建中的台灣首家四季酒店占地1552坪，初步規畫地上31層樓、設有約260間房間，包括各式特色餐廳。林敏雄指出，頂樓將會有挑高設計打造為天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。

台灣首家四季酒店以高抗震結構規畫三大空間，外觀由普立茲獎建築大師Richard Rogers操刀設計，採超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆營造前衛現代獨特感，另規畫低度遮掩景觀電梯，預計將成為信義區最閃亮的新地標。內部則由室內設計事務所Yabu Pushelberg操刀。

四季酒店指出，台北市為許多商務客的商務中心，而休閒旅客則可享受各種創意、藝術、美食、流行音樂和秀麗山景與海灘風情。台灣首家四季酒店的建築和設計將是世界獨一無二，另鼓勵團隊成員關注客人需求，並授權他們為客人提供貼心服務。