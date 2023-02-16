近10年不含非自然人及公同共有所有權人的房屋稅開徵戶數，由101年943萬戶逐年成長至111年1149萬戶，其中男性納稅義務人占55.1%，較女性之44.9%高出10.2個百分點，惟差距為歷年最小。

按縣市別觀察，111年房屋稅開徵戶中僅雙北女性納稅人比重高於男性，以台北市51.6%居冠，次為新北市50.1%，其餘縣市女性均低於5成，基隆市、桃園市各約49%，僅次於雙北，而嘉義、雲林、金門及連江等4縣不及3成，尤以連江縣23.7%最低。整體而言，都會區女性擁有房產之比重普遍高於農業縣市，且大多超過全國均值。

按性別及年齡級距交叉觀察，111年19歲以下男性納稅人占比達6成7，主因未成年者持有之不動產多數來自於繼承或贈與，而國人普遍仍保有家產「傳子不傳女」之傳統觀念所致；隨年齡層上升，女性所得水準及經濟自主能力提高，女性納稅人占比隨之上升，高點落於50-69歲年齡層，約占4成7。又近10年男性持有房屋平均每戶開徵面積均高於女性，折算每坪現值後，女性持有坪數之平均現值反超過男性，111年為1.25倍，且各縣市普遍存在此種現象。