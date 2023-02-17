「山東」艦與美航母近距離遭遇

軍事專家說，中方海軍周三公開，以中英文進行的第二艘航母「山東」艦實戰訓練影片讓一些先前沒被注意到的細節曝光。例如，它極可能在南海與美國航母近距離遭遇。

據中方官媒《環球時報》17日報導，短片顯示，「山東」艦在南海進行實戰化對抗演練，殲-15戰機進行日夜起降訓練時，中方艦員在訓練時中英文並用，喊道，「這裏是中國海軍山東艦！」

而中方海軍則在微信公眾號上寫道，「山東艦訓練艦員喊話安全感爆棚」。2021年時，中方055型萬噸大驅「南昌」艦首赴海外，參加中俄聯合海上軍演。而當時艦員就以英語告知外國軍艦，「我是中國海軍南昌艦，正在航行，請保持安全距離」。

中國軍事專家兼電視評論員宋忠平說，當解放軍戰艦和戰機遭遇外軍艦機時，就需要說英語。而他認為，當時「山東」艦可能在南海和美國航母近距離遭遇。

中國軍事專家兼電視評論員宋忠平說，當解放軍戰艦和戰機遭遇外軍艦機時，就需要說英語。而他認為，當時「山東」艦可能在南海和美國航母近距離遭遇。他指出，通常不同國家的航母一旦在公海遭遇，都會保持安全距離。而雙方的直升機和軍艦也都會緊盯彼此的航母，在沒有敵意的狀況下，告訴對方他們是誰，還有為了什麼航行。

此外，宋忠平說，當「山東」艦值班時，艦員會喊話有兩種可能的狀況。一種是當中方軍艦和戰機在進行演訓時，外國艦機接近演訓區，這時解放軍就需要喊話，告訴對方要是他們進入演訓區，就會將他們驅離。

另一種狀況則是當外軍艦機接近如南沙和西沙群島等敏感海域時，中方海軍也會喊話，要他們離開，不要接近。

而宋忠平認為，所謂「山東艦訓練艦員喊話安全感爆棚」顯示，無論美軍有沒有出動航母，或是出動幾艘航母到南海，中方海軍都始終有戰鬥，並打勝仗的決心和勇氣。

值得一注意的是，美國海軍第7艦隊2月12日宣布，在「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母打擊群和第13海軍陸戰隊遠征部隊（13th Marine Expeditionary Unit）帶頭下，美國海軍和海軍陸戰隊在南海進行了聯合演習，而這是「尼米茲」號航母打擊群今年第二次進入南海。