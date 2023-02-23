在冷戰時代，國際體系呈兩大一小的銳角三角形，美國結合中國對抗蘇聯。待冷戰戛然而止，美國彷彿獨霸，老布希顧盼自雄，拔劍四顧心茫然，波斯灣戰爭逼伊拉克從科威特撤軍。柯林頓專注北愛爾蘭和解，心不在焉，坐視波士尼亞生靈塗炭。小布希報復恐攻出兵阿富汗，又拉下海珊殺雞儆猴。歐巴馬興師問罪利比亞及敘利亞，還增兵阿富汗。

川普上台，美國已經捉襟見肘，人設由慈眉善目淪為漫天要價的無良商人。等到拜登入主白宮，國際體系悄悄演變為一大兩小的鈍角三角形，中國已非吳下阿蒙。當今，拜登的大戰略由務實的現實主義調整為選擇性交往，兩黨看來仍然涇渭分明，實質差異不多。

中國自從改革開放以來，領導者大致上服膺鄧小平的韜光養晦大原則，此後江澤民及胡錦濤可以分別化約為臥薪嘗膽、生聚教訓及發奮圖強的努力。習近平延續奮發有為，揭櫫「中華民族偉大復興」的「中國夢」，應該是企盼跟美國平起平坐，看不出有取而代之的蛇吞象野心，「一帶一路」或可解釋為避免跟美國「重返亞洲」戰略抗拮的轉進。

不過，即使捍衛西太平洋沿海或許出自自衛性考量，由東海到南海卻是國際海上通衢要道，而台灣海峽更是控制海上自由通行的咽喉，恐難單純解釋為畫地自限或捍衛勢力範圍。以美國為首的盟邦不能等閒視之，「印太戰略」方興未艾，軟圍堵的對象不言而喻。

美國稱霸百年，睥睨天下、不可一世，難說遲暮之年。近年所謂「權力轉移理論」甚囂塵上，更有「修昔底德陷阱」的說法推波助瀾，應該是附和共和黨「美中終須一戰」的傳統看法。民主黨的拜登國會議員出身，老驥伏櫪，自信嫻熟外交事務，尚難謂廉頗老矣、尚能飯否。他認為美國的國家利益大致可分安全、利益及民主三個場域，或可採取薩拉米香腸戰術，進行市場分割遊刃有餘，更何況又以為可以跟中國曉以大義。

眼前的事實是，美國當下有求於中國，特別是氣候變遷等全球性課題，更不用說在烏克蘭戰事拉攏中國制衡俄羅斯，因此，短期內或許有大選的轉口內銷壓力而必須劍拔弩張。既言競爭不等於衝突，委實看不出有對立的必要。

美國當年調停國共內戰失敗，杜魯門一度棄守台灣，韓戰爆發才又納入核子傘保護。艾森豪與中華民國簽訂共同防衛條約，雙方關係如膠似漆，副手尼克森還來台訪問過。等到攀交中國對抗蘇聯，盟邦關係棄之如敝屣，「趙孟之所貴，趙孟能賤之」，莫此為甚。卡特在1999年來訪，演講中振振有詞斷交是逼台灣想好自我定位，拒絕道歉。

進入21世紀，美國自顧不暇，目中沒有台灣；到川普時，猛然發現台灣是取之不盡、用之不竭的提款機，拜登則視之為拖垮中國的亞洲版烏克蘭。不管如何，《台灣關係法》所框架的規範曖昧，所謂「不支持台灣獨立」雖充滿無限想像，美國不可能將台灣建制納為51州。國家利益至上，由「棄台」、「賣台」到「毀台」，難料大哥會不會把小弟送羊入虎口。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）