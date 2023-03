擔心個資遭到竊取,全球數個國家禁止人民或公務員使用中國大陸的短影音應用程式TikTok。美國在去年12月通過法案,禁止聯邦員工的公務手機下載TikTok,部分州政府也要求員工不得使用,如今有聲浪要求「全美」禁用,但這項提議遭到部分民主黨人反對。

綜合CNN與路透社報導,近期美國眾議院外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)針對是否授權總統拜登下令全面禁用TikTok一案,展開辯論。這項法案由共和黨議員兼委員會主席麥考爾(Michael McCaul)提出,他認為,「許多美國人沒有意識到,(中國)最大的監控措施之一,就是悄悄地蒐集他們口袋裡的個資。」

不過,民主黨眾議員米克斯(Gregory Meeks)有不同看法。他認為,這項立法將會「損害其他國家對我們的支持,使更多企業進入中國,破壞美國的就業機會,並削弱美國引以自豪的言論自由和企業自由。」美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)也敦促國會不要禁止TikTok,稱這將侵犯數百萬美國人的言論自由。

2020年,美國時任總統川普曾強制要求TikTok出售美國業務,但交易案在川普下台後擱置。美國外資投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)這兩年不斷就資安問題,與TikTok進行談判。

TikTok表示,為了打造安全的資訊環境,他們已經花費超過15億美元。據悉,全美國有超過 1 億人口使用TikTok。

外交事務委員會預計在28日晚間針對TikTok禁令進行表決,待眾議院和參議院全體通過後,才會送交總統簽署。