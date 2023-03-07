日前馬祖西莒島官兵在沙灘寫字求援，指馬防部伙房沒有肉，消息曝光後引起軒然大波，這個問題的根本癥結還未徹底解決，另一邊國防部長就在立法院證實，我國正與美國磋商，可能將美軍在東亞的軍備庫存改存放到台灣。

這兩者雖都是後勤問題，但前者問題較輕，主要是影響士氣，而後者卻極可能動搖國家安全。只是我國安高層對美國唯命是從的程度遠超過烏克蘭總統澤倫斯基，恐怕美軍彈藥移儲台灣的政策已定，國防部只是去協商執行細節而已。

國防部在對外說詞上，雖然說未來存儲到台灣的彈藥還包括東亞的軍備庫存，但這是欺騙外人的障眼法。試想，一旦中共為解決內政問題畫定「台灣海作戰區」，執行海、空、潛與導彈之聯合封鎖，擅闖「台灣海作戰區」之艦機當自負安全。因此指望到時美軍補給彈藥給台灣根本不可能。

把台灣變成美軍軍備的儲備庫，美軍艦機必須進入台灣港口、機場進行補給，這完全違反了《台灣關係法》；而且讓美軍進入台灣港口、機場進行補給，根本是「火中取栗」，政治風險太大，除非美國已決心敞開來幹，中美直接開戰。

所以原存儲在東亞的彈藥絕無必要移到台灣。台灣在美國各種「淨化」下的武器與美方模式大多不同，國軍能直接取用者很有限。除非是美軍將存在日本的核子武器轉存到台灣，那就是準備冒著與中共展開核戰的危險，將台灣推進核子戰造成全台玉碎、毀滅，這就證明了拜登前些日子不留意透露的「毀台計畫」，確有此事。

我認為美軍擬把在東亞的軍備庫存改存放到台灣，是一個假借接近台灣，進港補給的藉口，但是我不認為美國敢直接進入「台灣海作戰區」，測試中共封鎖的決心，挑起戰爭。在台灣存儲的彈藥，應該還是以前兩年努力推動的「非對稱作戰」要使用的單兵操作防空的「刺針飛彈」、反戰車的「標槍」飛彈。蔡政府的國安高層跟著美國嚷嚷「非對稱作戰」已經好幾年了，美國人終於想起台灣還有「封鎖」這個問題，將使台灣的抵抗行動根本持續不下去，這才是美軍擬把在東亞的軍備庫存改存放台灣的基本原因；再來就是準備執行毀台計畫了。

早在民國43年我國與美國協防開始，美軍就置重點於「反封鎖作戰」，無論是協訓、混訓、聯合操演都是以精進反制潛艦為主要課目。今天台灣不光是彈藥對海上交通線的依賴，更致命的是能源的依賴幾乎接近百分百，但從未聽過國安高層對封鎖的憂慮。蔡政府應該考慮全民的安危，不能讓全台處處是雷區、彈藥庫，在城市裡設工事，時時在想全民戰爭，而從沒想過想過民眾的疏散與死活！

（作者為海軍退役中將）