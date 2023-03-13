立委邱顯智13日指出，近年來台灣槍擊事件頻繁、黑道高調辦春酒，如未根除黑道火藥庫，黑道與黑槍只會不斷侵擾人民的安居生活。他將台灣黑槍、子彈來源指向「鴻聲國際公司」，稱該公司是由民進黨前立委梁牧養兒女所經營，獨家經銷的空包彈還曾涉入台南88槍擊案，他要求警政署展現掃黑決心、阻斷幫派槍枝子彈供輸，保障國人生命安全。

邱顯智說明，黑道猖狂的理由，不外乎金流與火藥庫作為後盾，作為警政署查緝重點的非法槍枝，帳面上2021年與去年非法槍枝擊皆有效遞減，且在法律規範上，在2020年也修訂「槍砲彈藥刀械管制條例」，不分槍枝類型，加重刑罰最低本刑5年以上有期徒刑和最高罰鍰250萬元。但在大眾視野的大型槍擊案件明顯增多，有違常態。

邱顯智點名「鴻聲國際有限公司」，指該公司由政二代民進黨前立委梁牧養兒女經營，業務不乏販售易改造之模擬槍與走私管制槍械，且造成台灣治安嚴重漏洞，以該公司手經手土耳其Zoraki模擬槍為例，從2009年至2022年8月底間，該款槍改造後涉及刑事案件可能達到約210件。

邱顯智表示，在2020年《槍砲管制條例》加嚴對模擬槍管制，涉及製造、販賣、運輸或轉讓，從50萬元以下提高至250萬元後，該公司惡行惡狀並沒有間斷，而是轉往空氣槍產業，引入易於改造的PPK玩具槍，以滿足改槍市場需求，經媒體查證該公司據警政署資料，二年來高雄「鴻聲國際公司」申請進口高達1500把。

邱指出，該公司甚至涉及彈藥產業，舉凡刑事局去年破獲史上最大宗十萬發子彈，在警方調查其監聽譯文當中，就提及梁家人與集團犯嫌名義開設模型店，並以「疑似將改造槍枝存放於倉儲」與「非申報10萬彈藥」的監聽紀錄在案。旗下取得台灣獨家經銷PAK空包彈的原廠Ozkursan授權，也涉入台南88槍刑案。

邱強調，現行《槍砲刀械管制條例》在第20之1條第2項危定，「其情節重大者，得併命其停止營業或勒令停業」，且有社會秩序法第63條第2項：前項七款（製造、運輸、販賣、貯存易燃、易爆或其他危險物品）、第八款（製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者），其情節重大或再次違反者，處或併處停止營業或勒令歇業。早有規範供內政部警政署使用，為何遇到鴻聲公司就轉彎？

他最後強調，基層員警忙於調查槍擊事件與黑槍查緝，內政部警政署高層更應拿出魄力，有效根除累犯廠商，才能根除黑道火藥庫與黑槍，保障國民與第一線執法警員的生命安全。