51歲邱男13日因闖紅燈遭攔查，員警盤查身分時意外發現邱男為毒品通緝犯，於是員警搜索邱男車上，果不其然發現安非他命及使用過的玻璃球，但最讓員警驚訝的是，居然還搜出「慶記」一枚，邱男辯駁那只是玩具而已，似乎把每天碰子彈的員警當笨蛋耍，員警再搜出槍枝零件後，邱男已無話可說，乖乖「跳」上警車，警方依毒品通緝、毒品及槍砲案送辦邱男。

邱男行經鳳山區保生路時，發現邱男看見紅燈後還直直闖過去，連減速都沒有，於是員警回頭將邱男攔查，沒想到邱男辯駁說闖紅燈是因為「煞車不及」，讓員警相當無語；盤查身分時發現邱男去年12月已是高雄地院發布的毒品通緝犯，於是要邱男乖乖交出東西。

邱男一開始還極力辯駁，但言語支吾，相當心虛，眼看紙包不住火，才乖乖交出包內的安非他命及使用過的玻璃球，隨後員警又在邱男的包內發現一顆閃亮亮的「慶記」，讓員警驚喊「怎麼有子彈啦？」

不知是邱男笨還是邱男以為員警笨，竟辯駁說那只是玩具，讓每天看子彈的員警相當無言，只能告訴邱男，「那不是玩具、是真的」，隨後又找出零散的槍枝零件，邱男才不再抵抗，乖乖舉著「掰咖」跳上警車。警方依毒品通緝、毒品及槍砲案將邱男送辦。

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