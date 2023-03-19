自2020年疫情爆發開始，台灣民眾已連續4年都生活在排隊之中，國民黨立委王鴻薇整理出4張照片向全民致敬，感嘆說「致這幾年辛苦排隊的我們」。

王鴻薇今（19）日在臉書貼出4張照片，並只說了短短一句「致這幾年辛苦排隊的我們」，只見首張圖片是2020年疫情爆發後，民眾排隊等著買口罩；第2張是2021年民眾排隊打疫苗；第3張是2022年民眾排隊買快篩；最後則是今年排隊買雞蛋的傻眼狀況。

一篇簡單的貼文卻引起網友共鳴，短短1小時就吸引近千人點讚及120則留言，無奈表示「排到都已經沒感覺了」、「已經習慣無作為的政府了，緊接著六、七月會上演小動物被自殺導致停電」、「台灣的老百姓們被政府訓練的很會排隊了」、「排隊買口罩我能體諒，畢竟疫情爆發事出突然，其他的……」

還有許多人怒批「民進黨真的是超強的『排隊國家隊』」、「國家要你去排隊=國家隊」、「無能的政府只會喊口號一天到晚只會成立XX國家隊」、「台灣什麼都缺，就是不缺腦殘的政府！」