經濟部長王美花今(13)日赴立法會，被問到矽谷銀行倒閉市是否衝擊台灣，她表示，本次矽谷銀行倒閉事件對新創企業影響很大，但主要受波及的是美國的新創產業圈，「對台灣的影響不大」，現在美國政府的處理，應該會有好的結果。
矽谷銀行無預警倒閉，美國財政部長葉倫昨晚發出聲明強調，此解決方案不會造成任何矽谷銀行用戶的損失，所有人的存款都將獲得保障，只是，不會考慮大規模紓困計劃。
矽谷銀行掀倒閉風波，全球經融市場擔憂當年雷曼風暴再起，美國財政部長葉倫也強調，不會考慮大規模紓困計劃，由於台灣與美國金融市場具有連動性，矽谷銀行倒閉是否會衝擊台灣，經濟部長王美花表示，「對台灣的影響不大」!
經濟部長王美花今(13)日赴立法會，被問到矽谷銀行倒閉市是否衝擊台灣，她表示，本次矽谷銀行倒閉事件對新創企業影響很大，但主要受波及的是美國的新創產業圈，「對台灣的影響不大」，現在美國政府的處理，應該會有好的結果。
矽谷銀行無預警倒閉，美國財政部長葉倫昨晚發出聲明強調，此解決方案不會造成任何矽谷銀行用戶的損失，所有人的存款都將獲得保障，只是，不會考慮大規模紓困計劃。
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