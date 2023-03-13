經濟部長王美花今(13)日赴立法會，被問到矽谷銀行倒閉市是否衝擊台灣，她表示，本次矽谷銀行倒閉事件對新創企業影響很大，但主要受波及的是美國的新創產業圈，「對台灣的影響不大」，現在美國政府的處理，應該會有好的結果。

矽谷銀行無預警倒閉，美國財政部長葉倫昨晚發出聲明強調，此解決方案不會造成任何矽谷銀行用戶的損失，所有人的存款都將獲得保障，只是，不會考慮大規模紓困計劃。