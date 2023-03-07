此前有消息指出，美國政府準備採取新措施限制美國投資中國等敵意國家的科技領域，彭博則援引知情人士報導，拜登政府即將完成相關的行政命令。

彭博此前報導，根據拜登政府提交給國會的報告，華府準備限制美國對特定中國經濟領域的投資，例如投資可能強化中國軍事與情報能力的先進技術等，且相關作業已經進入收尾階段。在3月9日提出2024財政年度預算時，拜登總統準備向國會尋求相關資金。

據悉相關的限制不溯及既往，將只針對新投資。

事實上，在政策方面，與中國有關的不確定性已經導致流入亞洲國家的資本減少。近幾年來一些收購案落得賠錢收場，以及北京當局屢屢出手干預，已經削弱企業大舉買進中國企業股權的意願。根據PitchBook的數據，2022年美國私募股權投資公司參與的交易中，中國企業僅占0.29%，較10年前的1.19%下滑。

根據最新報導，Crumpton Global常務董事、美國前國防部官員H.K. Park表示，一些私募股權基金公司和創投公司對該行政命令早有預期，他們要求顧問們從國家安全的角度對其中國投資進行更正式的評估。一些投資人已經採取額外的措施，現在就從有問題的中國企業撤資，而非等到行政命令發布後才認賠退出。

知情人士透露，美國財政部助理部長Paul Rosen和法務長Neil MacBride最近已經通知基金經理與企業高層，第二季會有一道命令下來。財政部官員拒絕對此發表評論。