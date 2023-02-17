宜蘭縣政府舉辦首屆優良公寓大廈評選活動，最高獎金5萬元，報名至去年底截止，今天（17日）縣府舉辦說明會，但宜蘭縣681個集合住宅社區，僅17個報名，縣府建設處表示，有發函給各社區，但首屆辦理各社區還不知道方向，甚至誤會是考評缺點、檢查公安，未來會考慮調整分組，讓評選更公平。

宜蘭縣優良公寓大廈評選，是以民國100年使用執照年度區分為長青組、新秀組，各組第1名可獲獎金5萬元，第2名2.5萬元，第3名1.5萬元，優選3名各1萬元，去年底報名截止，長青組有8組，新秀組有9組報名。

負責評選的專家學者將在3月間實地走訪社區，預計4月頒獎；縣府為提高活動參與度，也讓社區繳交照片、文字介紹辦理網路票選活動。

縣府建設處長潘亮宇表示，辦理評選都有發函給各社區管委會，但大家還不知道方向，甚至誤會是考評缺點、檢查公安，擔憂被罰錢；第1屆評選辦理後效益傳播出去，其他社區也見賢思齊，未來除了按照社區新舊分組外，也可以考量社區戶數等分組，讓評選更公平。