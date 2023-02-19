根據《財訊》報導，美國人工智慧研究公司OpenAI去年11月底正式對外釋出ChatGPT-3，這款基於大型語言模式的第3代AI生成式工具瞬間暴紅，更讓既有股東微軟宣布加碼投資百億美元。為了與微軟一較高下，谷歌亦宣布推出Bard的聊天AI服務，科技巨擘AI科技大戰正式開打。

顛覆搜尋模式 掀改變浪潮

ChatGPT-3話題引爆全球，矽谷每個科技人都熱烈討論中。這是以大型語言模式為基礎的AI生成式工具，它具備高達1750億個參數的自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）系統，與GPT-2僅有參數量15億個相比，增加了115倍，更遑論GPT-1僅有1.17億個參數量。

《財訊》報導指出，隨著參數規模的飛速增加，也決定了模型的複雜度和學習能力，由於數量巨大，所以比起過往的語言模型有了明顯的進步，讓模型處理更多、更複雜的語言任務。因此，ChatGPT之所以令全世界為之驚豔，不僅由於對話方式達到擬人化的境界，更可以用於各種創作。

這其中包括小說、劇本寫作，甚至是撰寫新聞、文字宣傳，還可以幫忙畫圖表、寫程式等，市場預期這不只將顛覆過去傳統搜尋引擎的模式，更將影響到未來每個人的工作與生活形態。

天風國際證券分析師郭明錤即興奮地向《財訊》分享，他自己也使用ChatGPT來蒐集與整理資料，因為ChatGPT回答的方式是具有系統與組織性，將會把每個人的生產力帶到另一個層次。尤其，微軟已將其功能全面導入旗下的產品，消費者也願意埋單，顯示這是具有實用性與商用價值的技術，未來的商機潛力驚人。

專注於自然語言處理分析平台發展的美商訊能集思台灣分公司事業發展副總裁黃逸華表示，原本以為ChatGPT只是3分鐘會寫出3000字廢文的軟體工具，沒想到使用之後發現，它不但知道去哪裡找到答案，還以擬人化語法回應，不只帶給他很多的想像，也有很多的驚嚇，「AI正以前所未有的速度，滲透到每個人的生活裡。」

根據《財訊》報導，台灣AI實驗室創辦人、曾任微軟AI部門亞太區研發總監的杜奕瑾也實測ChatGPT，由其代寫1個程式，結果短短幾分鐘就誕生了1個還不錯且可行的產品。不過，市場都好奇，生成式AI並非新技術，為什麼ChatGPT-3可以一夕暴紅，對外開放僅短短2個月即創下上億個用戶，成為史上用戶成長速度最快的消費級應用程式。