最近智慧聊天機器人ChatGPT的新技術正引起熱烈討論。ChatGPT是一款基於自然語言處理技術的應用，可以讓用戶與聊天機器人進行對話，不僅可以模擬人類對話，並且可以根據用戶所輸入的詞句，提供更豐富的回應。ChatGPT的最大優勢在於它可以模仿真實對話，並且可以提供更加豐富的回應，同時還可以模擬人類的思考模式，給予更豐富的回應，而且還能模擬人類的情緒，並且提供更豐富的回應。ChatGPT的應用廣泛，可以用於客服、銷售、教育、娛樂等多個領域，也能應用於智慧客服上，可是發展出一個全新的人工智能系統。

目前記者使用了不同方式去體驗ChatGPT及ChatAI 瀏覽器，總括來說ChatGPT因為可以進行連續對話，而且回覆方式也更具人性化，就像多了一個有智慧的隱形朋友一樣，就像韓劇中《命定之人》女主角所打造的人工聊天機器人「Someone」一樣，能夠聊天之餘，還能就工作上提出建議的可能性等工作，等同多了一個可以咨詢的專業朋友，能夠減輕工作量以外，更能夠生成分析類的文章，所以目前美國、香港等地的學校都已經禁用ChatGPT，以免學生以其來抄襲並寫出論文。

雖然最近陸續有人提出ChatGPT未來會否取代某些人類的工作，但就使用下來的體驗，雖然的確能帶來不少的便利性，但在人性化的思考，又或是比較感性的分析或表達上，的確不如人類，但畢竟目前ChatGPT也僅是軟件而已，假如未來結合在機器人上，那就會變成是有實體的夥伴，雖然相信能夠為人類帶來更多的方便之餘，但潛在的隱憂，比如取代人類的工作、甚至因為進化到擁有情緒與思考能力的話，會否像不少科幻電影中，受到AI的反撲，不過記者認為目前仍是言之過早，倒不如把其當成是一個能夠陪伴、給予建議的朋友，相對的還比較實際。