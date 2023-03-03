觀察者網3日報導，美國商務部當地時間2日以「國家安全」和「外交政策利益」為由將28家中國大陸企業和研究機構列入「實體清單」（Entity List），一同被列入的還有多個不同國家和地區的實體，包括台灣1個，巴基斯坦4個，緬甸3個，俄羅斯和白俄羅斯各1個。

此次被美國列入「實體清單」的中國企業包括浪潮集團（Inspur Group Co.Ltd.）、龍芯中科（Loongson Technology）、第四範式（4Paradigm Technology Co.Ltd.）、華大基因研究院（BGI Research）、盛科通信（Suzhou Centec Communications Co.Ltd.）等。

這其中，浪潮集團旗下擁有X86伺服器業務，龍芯中科是CPU設計企業，第四範式是一家AI獨角獸，華大基因主要從事生命科學研究，盛科通信則是一家乙太網交換晶片設計企業。

根據美國商務部規定，被列入實體清單的企業，必須取得美國政府的授權，才能獲得美國產品和技術。

受此消息影響，3月3日早盤，浪潮集團旗下浪潮資訊一字跌停，過去一個月，受到AIGC板塊走強影響，浪潮資訊股價接近翻倍；浪潮軟體盤中跌近5％；港股上市的浪潮數字企業一度跌近17％；龍芯中科高開低走，盤中跌超2％，截至發稿跌幅收窄至1％以內；華大基因盤中漲近5％，截至發稿漲幅回落至3％左右。

實際上，3年前浪潮資訊就有過類似遭遇。彼時有消息稱浪潮資訊已被加入美國出口管制名單，英特爾暫停供貨，這一消息也讓浪潮資訊股價如驚弓之鳥一般直接跌停。

2019年，浪潮資訊從英特爾採購的金額達到179億元，占比達到37.53％。在2021年財報中，浪潮資訊隱去了前五大供應商的名稱，但從第一大供應商採購的金額仍高達169億元，占比為23.83％。

觀察者網報導，有媒體引述浪潮資訊的回應稱，該公司正在進一步核實評估 ，暫無更多資訊同步。龍芯中科投資者關係部工作人員表示，實體清單具體影響暫時無法評論，需要關注後續公告。

觀察者網報導，華大基因方面回應稱，該公司已留意到相關新聞，正在溝通核實中，並會進一步分析和評估該事項對該公司的影響，做好各項應對工作，盡最大努力消除不利影響，相關進展請留意公告或官網資訊。