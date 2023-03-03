28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）上週遭肢解、烹屍，震驚港、台，其前夫全家和前公公情婦共5人涉嫌重大，目前已遭警方拘捕，而情婦獲准保釋候查。昨（2日）嫌疑犯再增加一人，為前夫41歲林姓男性朋友，涉嫌協助犯罪，據悉他曾是港星鄭中基的前助理；對此，鄭中基回應了。

根據《香港01》報導，林男任職於租賃遊艇公司，案發後疑收30萬港幣（約117萬新台幣）協助一名被告走水路潛逃，雖最終沒達成，仍被警方懷疑是共犯。

林男被抓後，有消息傳出，他曾是港星鄭中基的前助理，社群平台PO許多與大咖明星的合照，例如：周杰倫、羅志祥、蘇永康和陳奕迅等人；鄭中基對此表示：「暫時未能確認，因為前助理已經離職8年，之後都沒有再聯絡，所以真的不清楚！」

蔡天鳳的頭顱已在湯鍋內尋獲，但軀幹和雙手下落不明，警方連日在打鼓嶺禾徑山東北堆填搜索，由於該地面積跟足球場差不多大，還有約4000噸垃圾，搜索行動如大海撈針，經過3天都沒有找到相關證物，目前已結束該地的搜索行動。