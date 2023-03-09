28歲香港名媛老婆蔡天鳳慘遭謀殺分屍，消息一出震驚兩岸三地。蔡天鳳生性善良、溫婉有禮，離世的消息讓友人與粉絲的感到相當不捨與惋惜，更湧入她的小紅書帳號留言願她安息，並翻看生前的貼文與美照緬懷她。
蔡天鳳時常在小紅書上分享日常生活點滴，像是法國巴黎出席品牌時裝活動的花絮，還有一些名牌開箱片以及生活照，其中蔡天鳳就曾曝光了她居住的豪宅內部裝潢，豪華夢幻的裝潢令人驚訝不已。
只見相片中的她正在家中歡度聖誕節，屋內全是聖誕裝飾佈置，除了放滿精品愛馬仕禮物盒的巨型聖誕樹，還有各式水晶擺設，地上舖了像棉花般的白色地毯，最令人驚訝的是，家裡竟然擺有旋轉木馬，蔡天鳳像是公主似的坐在上面拍照。
網友們都驚嘆她的豪宅奢華氣派，彷彿置身於夢幻童話國，有網友感慨表示：「真的白富美啊，可惜了」。蔡天鳳母親五姐過往也曾公開過住家面積達13坪的衣帽間，比一般普通人家的還要大，裡面盡是名牌服飾。
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