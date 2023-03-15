蔡凡熙分享高中帶頭惡作劇，曾經詐病騙取路人同情心。（POP Radio提供）

蔡凡熙演出的電影《黑的教育》上映首周成為全台新片票房冠軍，他在片中飾演為了歡送青春一夜黑化的高中生。蔡凡熙接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，談到學生時期做過的瘋狂舉動，他表示，學生時期不只會故意亂丟菸蒂跑給警察追，蔡凡熙稱自己更像片中朱軒洋飾演的張博偉，「但沒有這麼壞，就是帶頭去玩的人」，他回憶曾經故意和10多位同學同時昏倒在捷運站的地板，捉弄上前關心的人，他也笑稱「我現在一定會尻爆這種人」！

吳怡霈也分享自己大學時曾因失戀邊哭邊騎車，違規紅燈右轉後遭警察當場攔下開罰單，面對突如其來的衝擊，吳怡霈當下情緒失控，不只直接對員警大喊「我失戀了還被開罰單」，更一把揉了罰單就往員警臉上扔，員警好言相勸「未來還會遇到別人」，沒想到吳怡霈聽了情緒潰堤還爆粗口，失控反應讓蔡凡熙直呼太狂。

蔡凡熙談起《黑的教育》拍攝過程全情投入，他直言「像是經歷過一段小人生」，蔡凡熙更表示在片場「非常討厭朱軒洋」，這也有助將情緒移轉到電影中本色演出。談到與朱軒洋對戲過程，蔡凡熙說「朱軒洋是個很特別的演員」，他形容朱軒洋在每個鏡頭下都呈現不同的詮釋，也會讓他產生直接的互動回應，是過往比較少遇到的對戲過程，而柯震東導演也沒有喊卡，讓兩人表演碰撞出不一樣的火花，蔡凡熙說：「滿多被用的鏡頭都是互玩出來的」。

《黑的教育》由柯震東執導、九把刀編劇，吳怡霈好奇拍攝現場聽誰的？蔡凡熙回應，「拍戲前也以為九把刀會教柯震東導戲」，現場則會聽到柯震東說「這是我的作品」，蔡凡熙更替柯導背書，「電影呈現出來的都是柯震東腦子裡的東西」。