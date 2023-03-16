男子半夜偷車想逃 遇北市最速男警栽了

台北市文山區1名林姓男子，日前凌晨形跡可疑，疑似竊取路邊車輛內財物，被民眾檢舉，員警獲報到場發現上前盤查，林男見事跡敗露，趁隙拔腿狂奔，員警見狀立即追上，殊不知員警常訓跑步測驗第一名，跑沒多久就被員警逮捕。

台北市文山二分局興隆派出所員警接獲民眾報案，稱轄內仙岩路上有可疑人士疑似竊取路邊車輛內財物，警方到場後發現一名身著黑色上衣、藍色牛仔褲可疑男子，徒步隨機拉動路邊汽車車門，並竄入未上鎖之汽車內，員警見狀上前盤查，林男心虛而頻頻語氣顫抖、眼神閃爍，警方察覺有異，便馬上致電車主查證是否有出借他人使用，惟車主於電話中向警方表示並無出借，林男聽聞後隨即拔腿就跑，恰巧遇上警察局常訓跑步測驗第一名員警黃文煒，林男遂馬上遭壓制逮捕，警詢後林男依竊盜罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

文山第二分局在此呼籲，民眾之財產安全為警察機關所重視，不論大小之竊盜案件，必定積極速求偵破以遏阻宵小再度犯案，另提醒民眾汽、機車停放後，務必確認上鎖，且車內或置物箱避免放置貴重物品，多一分防竊警覺，當可減少被害之機會。