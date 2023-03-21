烏日警分局統計，今年接獲轄內銀行行員通報攔阻詐騙共計4件，成功阻詐68萬8200元，分局長尤啓南於日前上午特地前往各金融機構致贈感謝狀。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局統計，今年接獲轄內銀行行員通報攔阻詐騙共計4件，成功阻詐68萬8200元，分局長尤啓南於日前上午特地前往各金融機構致贈感謝狀。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

50歲黃姓女子日前開車載母親返回彰化住處，行經烏日區環河路往公園路時，輪胎卻突然爆胎，黃女不知所措也不敢再駕駛，熱心民眾路過見狀協助報案，員警趕赴現場協助駕駛車輛至路旁安全區域，順利化解受困車道上的窘境及危機。

黃女向警方表示，她沿烏日區環河路三段烏日大橋往公園路方向行駛時，聽到左後輪發出奇怪聲響，疑似輾到不明物體，立即停車並下車查看發現左後輪消氣，擔心繼續駕駛有危險，便立即開啟警示燈並擺放三角警示牌，等待拖吊車到場。

台中市政府警察局烏日分局烏日派出所警員黃姚敦賓獲報到場，確認該車輛的輪胎仍能行駛，因烏日大橋上車輛來往車速快，橋上並無妥適位置供人員站立，為確保人員安全，黃姓員警協助駕駛黃女車輛，行駛至環河路三段與公園路口的安全區域，黃女頻頻表示感謝。

烏日警分局呼籲，平時的輪胎保養相當重要，尤其是要出遠門的時候，在出發前一定要仔細的檢查，除了胎壓之外，還要觀察輪胎是否有裂口、胎面磨損狀況，及時排除。萬一發生拋錨情形，應於故障車輛後方適當位置擺設警告標誌，盡速通知拖吊車輛救援，人員也必須站於安全區域，以免發生追撞危險。

另，烏日警分局統計，今年接獲轄內銀行行員通報攔阻詐騙共計4件，成功阻詐68萬8200元，分局長尤啓南於日前上午特地前往各金融機構，致贈感謝狀、警察寶寶獎盃及禮券，感謝行員對轄區治安之貢獻，同時呼籲民眾，詐騙手法日新月異，如接獲詐騙電話或疑似詐騙情狀，可撥打110或165反詐騙專線諮詢，由員警協助解惑並防止詐騙憾事發生。