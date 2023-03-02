人工智慧（AI）對講機器人ChatGPT，一出江湖便轟動武林。許多人使用過後有不同的評語，有的驚為天人，有的認為不過爾爾，另有一部分認為應該禁用，特別是從事教職的老師，因為這容易讓學生養成偷懶、欺騙的學習態度。

針對五花八門的評價，我的感想如下：

傳統電腦和AI的差別，一個停留在系統設計之初的能力，即使事後擴張，增加也有限。AI擁有「自我學習」的能力，能夠成長到什麼程度，可能當初的設計師都無法預期。

除此以外，人類不管如何天賦異稟，出生、成長必須從「零」開始。AI卻能持續累積「既有經驗與技能」。例如2016年，AI圍棋程式AlphaGo勝過南韓棋王李世石，從此AI將永遠「至少擁有」李世石的相等功力。難而人類，一旦李世石逝世，縱然百年難得一見的棋手誕生，至少也得耗費10至20年，才可能練就棋王的功力。

面對這種「AI一旦獲勝，人類將難以逆轉」的劣勢，我們無需驚恐，畢竟它只是一種工具。舉一個簡單的例子，某大公司總經理試圖推動重大投資，交代科長寫一個企劃案。總經理大略說明規模、執行重點、考量事項……，幾天後再聽科長回報。由於是複雜的大型企劃案，通常不易一次過關，於是總經理指出有欠考慮之處，並再次叮嚀修改的方向。

拿此範例來形容人類與AI的角色，總經理是AI使用者，科長是ChatGPT。不管科長如何才高八斗，也勢必遵循總經理的指示辦事；當然，他可能提出讓總經理驚豔的建議，但最終的裁定權──用或不用、如何使用，仍掌握在總經理的手中。

不要怕AI，要勇於接觸，多方嘗試。別忘了使用者與AI互動的過程中，雙方都有成長。因而身為老師，應大方鼓勵同學使用ChatGPT，因為ChatGPT是一個修養一流、學識淵博的好老師。假如學生偷懶，使用ChatGPT的過程中不求甚解，對於一個「只要學歷，不重能力」的學生，最終受害的不是他自己嗎？

最後要講兩個重點：

1. 打不過敵人就加入敵人：AI一旦取得勝利，人類逆轉勝的可能微乎其微。

2. 工欲善其事，必先利其器：未來衡量一個人的能力，很大一部分取決於他運用AI的能力。

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※