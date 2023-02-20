行政院前發言人陳宗彥被爆料11年前任職台南市政府時接受性招待、並涉嫌關說，台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，當年辦案時的監控對話內容也被外流。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今表示，若有需要調查，民進黨團支持法務部重啟調查。

民進黨今召開輿情回應記者會，被問及陳宗彥的風波是否會傷及陳建仁內閣的形象？鄭運鵬表示，陳宗彥已經辭職，此案涉及明確的司法議題，如果需要調查，民進黨團支持法律上的調查，法務部也好，檢察官也好，民進黨團都支持。

立委劉世芳說，在政務官本來就要為公共政策負責，陳建仁本周要來立法院備詢，不希望轉移焦點，陳宗彥自己主動請辭，處理非常明快。她說，個人的事情影響陳內閣「溫暖堅韌」的形象，不管是誠實也好，迅速處理也好，陳建仁的處理方式是正確的。

對於媒體爆料陳宗彥案中一位酒店負責人「歐哥」連恆，已轉戰光電產業，還有時任桃園市長鄭文燦跟他簽署MOU，在六都都取得政府標案。鄭運鵬對此表示，每個人都有經商的權益，這家新能源公司，去年4月時跟台北市府的不斷電號誌合作，也起了作用，他們是跟六都都有合作，如果有任何違法的地方，大家可以去調查沒有問題，「我目前看起來，沒有任何法律上或權益上的質疑」。

立委郭國文今也表示，這次陳宗彥事件是資料違法外流，其中可能接觸資料的推論是司法人員、律師和法院公務員；爆料者將資料寄給三個在野黨， 很明顯的劍指執政黨，不只是明顯的政治操作，更可能是政治報復的動機。

郭國文說，外界點名的林仲斌、律師鄭深元都沒有承認自己涉案，但從資料外洩的結果來看，總有人違法，如果是政府人員洩密，根據《刑法》第132條將面臨3年以下有期徒刑；若是律師洩漏，則根據第316條面臨1年以下有期徒刑。

郭國文認為，此案不應該繼續延燒，面臨洩密的罪刑，請檢調立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分，也釐清協助公開者是否有違反妨害秘密罪。