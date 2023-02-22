統計1月大盤總成交值約2.503兆元，較上月減少43.74％，主要因為春節長假因素，使得證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利23.37億元，月減33.83％，年減57.92％。

自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益較上月成長10.85億元，達16.76億元，月增183.59％，且較去年同期轉盈；承銷證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益較上月成長0.18億元，達3.32億元，月增5.73％，年減45.75％。整體券商單月獲利月增接近1成。

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