俄烏戰爭24日將滿一周年，國際情勢大幅改變，台海安全也成為國外關注焦點。民眾黨立法院黨團22日要求，政府在世界格局重塑之時，除落實兵役改革之外，國防部也要掌握軍購案交付時程和武器生產進度，同時在美眾議長麥卡錫訪台時，備妥應對中共報復等措施，並恢復兩岸務實有效的溝通，並與對岸建立衝突管理機制。

俄烏戰爭24日將滿一周年，國際情勢大幅改變，台海安全也成為國外關注焦點，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（左）、幹事長張其祿（右）呼籲做好這三件事。（張其祿辦公室提供）

黨團總召邱臣遠表示，台海戰爭風險直線上升，美軍高層示警台海衝突迫在眉睫，國防部應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練，做好備戰準備，美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫將於春季訪台，屆時中共可能比照去年裴洛西訪台時一樣，做出劇烈反應，政府應及早因應，除了避免擦槍走火，更要設法捍衛台灣主權及民眾安全。

黨團副總召賴香伶指出，民眾黨原則上支持役期延長至1年，但相關整備如營舍是否用都是未知數，政府應提出對策並有管考機制，確保達到預期效果。。（民眾黨團提供）

黨團副總召賴香伶指出，民眾黨原則上支持役期延長至1年，然而役期改制國軍每年將增加6到7萬可用兵力，與現在相比，所需訓練資源、場地設備都天差地別。按規畫，新增兵員除了到常備部隊補缺，其餘4、5萬人將由新設立的「海岸守備旅」承接，營舍是否用都是未知數，政府應提出對策並有管考機制，確保達到預期效果。

黨團幹事長張其祿質疑，近日中大陸間諜氣球事件發酵造成美中關係出現緊張，但無論是在氣球事件或俄烏戰爭意見分歧下，美中大國博弈仍有衝突管理機制。反觀台灣政府處理兩岸事務不見彈性及衝突管理。政府必須恢復兩岸務實有效的溝通，並與對岸建立衝突管理機制。

民眾黨團呼籲，美國軍方預判台海衝突越發短促，台灣面對戰爭的急迫性也隨之浮上檯面，國防部應該盡快完善一年期義務役訓練，政府也要設法恢復兩岸溝通，避免因資訊不對等造成的情勢誤判，唯有自身做好準備，台灣才能快速因應可能變局。