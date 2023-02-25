道瓊指數24日收盤下跌1％，報32,816.92點，標普500指數下挫1.1％，收在3,970.04點，科技股雲集的那斯達克指數大跌1.7％，報11,394.94點。

道指全周挫低3％，創去年9月以來最大周線跌幅，周線連續四周下滑，寫下去年5月來最長跌勢。標指周收下挫2.7％，連續三周收黑；那指全周重跌3.3％。聯準會偏好的通膨指標－核心個人消費支出（PCE）物價指數1月月增0.6％，年增4.7％，雙雙高於預期。加上最新數據顯示美國消費者支出和消費者信心強勁，促使市場猜想聯準會得將利率升得更高。

不過24日發表談話的聯準會官員並不認為需要重回去年大幅度升息路線。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，通膨報告再次顯示，我們仍受通膨推動力和物價壓力圍繞，聯準會得做更多努力讓通膨重返2％目標。但她現階段無法決定是否支持下次例會大幅升息。此外，包括聯準會理事華勒（Christopher Waller）與聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）等鷹派官員，也未在通膨數據公布後表態支持激進升息。

投資管理公司Federated Hermes首席股市策略師奧蘭多（Philip Orlando)指出，最新數據再次映證通膨頑固又持久。通膨降溫速度不如預期，投資人擔心聯準會的升息步伐恐較華爾街一、兩個月前預期更激進。另一方面，美國財長葉倫在印度出席二十國集團（G20）財長會議時指出，1月通膨意外上升代表壓低通膨的過程不會是一條直線，更多工作有待完成。她同時強調通膨「依然是個問題」。