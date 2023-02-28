美國有線電視新聞網（CNN）引述彭博（Bloomberg）統計報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）重新奪回了世界首富頭銜。

CNN報導指出，去年12月，馬斯克被法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）踢下榜首，在榜單屈居第2超過兩個月後，拜特斯拉股價上漲所賜，現在重新登上了「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）榜首。

據彭博報導，今天收盤後，馬斯克淨資產約1871億美元，略多於阿爾諾的1853億美元身家。

特斯拉股價去年雖因馬斯克收購推特（Twitter）問題重重以及科技業廣泛低迷而大跌，但這家電動車商今年股價大幅上揚。

馬斯克擁有世界首富頭銜，也保持史上資產縮水最多的紀錄，去年底身家縮水2000億美元，是史上第一人。他2021年11月資產3400億美元，2022年12月剩下1370億美元。