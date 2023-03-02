蔚來10：47報69.9港幣，跌12.3％。

蔚來財報顯示，列帳淨虧損57.86億元；收入160.64億元，低於預期的171億元，年增長62.2％，較上季則增23.5％。

蔚來預期，今年首季汽車交付量介於3.1萬至3.3萬輛，年增長20.3％至28.1％，收入年增10.2％至16.5％，介於109.26億至115.43億元。

去年第四季交付破紀錄40,052輛汽車，年增長60％，較上季亦升26.7％。汽車銷售第四季年增長60.2％至147.59億元，較上季則增23.7％，惟汽車銷售利潤率較上年大跌14.1個百分點至6.8％，較上季亦降9.6個百分點，主要與庫存撥備、廠房折舊加大等因素有關。

蔚來第四季整體毛利率亦有下跌趨勢，毛利率年降13.3個百分點至3.9％，較第三季亦跌9.4個百分點。

全年業績方面，蔚來去年虧損擴大至121.41億元，多於預期的106.5億元，列帳淨虧損擴至144.37億元；收入增長36.3％至492.7億元。截至去年底，蔚來持有的現金及現金等值物約455億元。

蔚來去年合共交付約12.2萬輛，帶動汽車銷售額去年增加37.2％至455.07億元，惟利潤率跌6.4個百分點至13.7％。毛利率去年跌8.4個百分點至10.4％。

蔚來首席財務官奉瑋指，集團今年會繼續提升執行效率，配合高效工作方式，長遠迎接全球電動車市場的競爭。