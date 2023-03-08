中國大陸清零政策退場，民生消費需求逐步擴張，根據中國國家稅務總局最新數據顯示，今年春節假期，大陸全國消費相關行業銷售收入與去年同期成長12.2％，比起疫情前的2019年春節假期也增長12.4％。

因庫存去化快速，中國大陸品牌客戶陸續啟動備貨，加上新竹廠保持纖體罐（Sleek can）台灣獨家供應商地位，出貨量仍有高成數增長，共同推升2月合併營收，創歷史同期次高，並呈現月增及年增的雙成長表現。

福貞指出，春節消費數據顯示大陸解封後的消費力道穩健，且伴隨疫情感染人數達高峰後回落，衝擊將走向結束，飲品需求勢將帶動金屬包材需求顯現，目前市場可見以啤酒、涼茶、碳酸性與機能性飲料為需求大宗，帶動二片式鋁罐市場，仍將保持增長。

而大陸三片式馬口鐵罐市場需求，雖已平穩，然公司積極開發高毛利異型罐產品，且海外市場拓展有成，預期仍可維持優於市場的表現。

至於台灣市場部分，福貞旗下新竹廠纖體罐（Sleek can），仍持續獨家供應，其中，200ml的Mini罐型，主要是以碳酸性、氣泡飲與茶類飲品為主，主要客戶為全球知名飲料大廠；另也新開發的202罐蓋，用以封裝250、330ml的啤酒、碳酸性、氣泡飲與茶類飲品，均已獲國內機能性飲料大廠等客戶採用。

福貞指出，新竹廠目前擁有兩條罐蓋產線，分別供應206與202罐蓋獨立生產作業，將大幅提高生產效能，且202罐蓋為全球通用的產品，將有利於公司開拓外銷市場的機會。

展望今年營運，大陸消費市場復甦力道明確，福貞已強化單一產線專注單一罐型生產模式，期望藉由減少換線的生產耗損，使現有產線大幅增加產能；同時，福貞陝西廠二片式鋁罐新廠新產線，亦將於第三季投產，帶動產能進一步擴增，將有助於整體經濟規模效益與毛利率的增長，以期公司營運穩健向上。