布蘭特原油周一重挫近2.5％，盤中甚至一度跌破每桶80美元大關至每桶78美元，跌幅超過5％，街口投信分析，主要受到美國矽谷銀行（SVB）與標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉的恐慌情緒影響，投資人擔憂美國經濟將因此受到衝擊，進而拖累整體的原油需求增長，但目前原油市場的實體基本面並未有任何變化，市場情緒的波動蓋過了實體市場的供需狀況。

反觀，今年多數分析師看好的中國需求復甦，特別是在旅遊部分，受到本次金融產業風波的影響可以說是微乎其微，支撐著今年原油需求增長的動力依舊存在。

除此之外，市場預期美國聯準會（Fed）的升息循環將難以再更進一步，甚至有提前結束的可能，這也將有利於美國經濟增長的延續，故近期油價的波動可能是屬於短期現象，中長期的油價走勢仍將回歸到基本面的發展。

截至中午約12點時，期街口布蘭特正2股價約在13.89元跌5.19％，成交量近達8.8萬張，比昨天全場的近4.7萬張大幅增加，預估全場成交量可能會翻倍以上。

期元大S&P石油股價約15.7元跌3.74％，成交量也達到1.8萬多張，已較昨天全場的5,265張大漲二倍以上。